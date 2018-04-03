Активістові Майдану Бубенчику оголосили про підозру у вбивстві двох силовиків – Горбатюк

Активісту Майдану Івану Бубенчику оголосили про підозру у вчиненні вбивств двох правоохоронців і одного замаху на вбивство, повідомив у коментарі Радіо Свобода начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

За його словами, до Бубенчика була застосована ухвала суду про привід у зв’язку з його неодноразовими неявками за викликом до слідчого.

«Тобто його доставили до слідчого за ухвалою суду про привід, після того повідомили про підозру і зараз звернулися до суду щодо обрання запобіжного заходу», – пояснив Горбатюк.

Про затримання Івана Бубенчика раніше повідомив у Facebook режисер Володимир Тихий – Бубенчик є одним із героїв його фільму «Бранці».

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, станом на зараз суд щодо обрання запобіжного заходу Іванові Бубенчику почався, але оголосив перерву для ознайомлення сторони захисту з клопотанням про взяття під варту.

Як зазначив Радіо Свобода начальник департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк, загалом нині слідство триває щодо убивств 13 силовиків та більше 180 вогнепальних поранень, завданих правоохоронцям.

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«Все це в одній справі і все воно розслідується, відповідно – встановлюються обставини вчинення цих злочинів. Якщо вони (силовики – ред.) отримували вогнепальні пораненення внаслідок того, що стосовно когосьзастосовували зброю чи насильство, тобто людина у відповідь стріляла захищаючи себе або когось – крайня необхідність, то тоді виключається притягнення до кримінальної відповідальності. Якщо таких ознак не встановлюється, то відповідно – здійснюється повідомлення про підозру», – пояснює він.

19 лютого 2016 року Горбатюк розповідав Радіо Свобода про те, що Генпрокуратура України вже викликала на допит майданівця Івана Бубенчика, який заявляв, що 20 лютого 2014 року застрелив на Майдані двох силовиків, проте він на допит не з’явився.

Раніше прокурор Олексій Донський повідомив про два провадження, які стосуються постраждалих силовиків: провадження за фактом убивств та замахів на вбивства працівників правоохоронних органів, а також інше, що стосується високопосадовців, які підозрюються у незаконних діях щодо проведення «антитерористичної операції» 18 лютого 2014 року, внаслідок чого постраждали як протестувальники, так і правоохоронці.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів, які влучали протестувальникам у голову, серце і шию. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею».

За даними Міністерства внутрішніх справ, з 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули. У департаменті спецрозслідувань розповідають, що за чотири роки у «справах Майдану» ухвалено 50 судових вироків, 412 особам повідомлено про підозру, але реально відбуває покарання тільки 1 людина.