У мережі з’явилася посекундна реконструкція розгону євромайданівців 18 лютого 2014 року

У мережі з’явилося відео масового побиття і тисняви на вулиці Інститутській у Києві 18 лютого 2014 року, синхронізоване із близько однієї тисячі відеофрагментів.

Як повідомили Радіо Свобода у Лабораторії реконструкції подій Jus Talionis Reconstruction Lab, для відеосинхронізації подій 18 лютого лабораторія також використала записи із 15 камер відеонагляду. Кількість записів повинна була б бути щонайменше вдвічі більшою, стверджують учасники групи Jus Talionis Reconstruction Lab.

«Одразу ж після розстрілів на Майдані зникли записи із камер підрозділів Державної служби охорони за адресами: вул. Інститутська, 7 (Клуб КМУ), вул. Інститутська, 8 (комітет ВРУ), вул. Садова, 3а (комітет ВРУ), вул. Липська, 3 (комітет ВРУ), а також вирізано чимало важливих фрагментів із записів банку «Аркада» (вул. Ольгинська, 3). Також коли силовики зайняли 18 лютого Жовтневий палац, вони побили охорону та вивели з ладу систему відеонагляду, знищивши відеодокази», – розповіли учасники Jus Talionis Reconstruction Lab.

Відеореконструкція охоплює часовий проміжок від 15:39 до 17:26 18 лютого 2014 року. Зокрема, на ній зафіксований розгін силовиками на вулиці Інститутській і тиснява біля барикади на вулиці Ольгинській, що призвело до загибелі п’ятьох мітингувальників.

Загалом на відео зафіксовані обставини смертей п’ятьох майданівців. На відео також можна побачити й вбивства правоохоронців.

«Близько 16:20 по напрямку наступу силовиків з вул. Хрещатик було смертельно поранено двох правоохоронців: Теплюка І., та Третяка М.. Потім між 17:00 та 18:00 біля Жовтневого палацу смертельно поранено ще двох правоохоронців (Гончарова В., Власенка Д.). Але залишається відкритим питання, звідки справді були здійснені постріли. У цей час мітингувальники перебували на рівень нижче – на Майдані, а територія навколо нього контролювалася самими силовиками», ‒ зазначають учасники лабораторії.

Відеореконструкція може стати доказовою базою у розслідуванні проти правоохоронців, які причетні до злочинів 18 лютого 2014 року, сподіваються учасники Jus Talionis Reconstruction Lab.

«У масовому побитті та створенні тисняви на вулиці Інститутській брали участь сотні правоохоронців: бійці внутрішніх військ, «Беркуту», їхнє керівництво середньої та вищої ланок, водії трьох водометів (один з яких таранив «верхню» барикаду). Завдяки нашому відео можна ідентифікувати силовиків, які безпосередньо причетні до цих подій», – говорять в Лабораторії.

21 листопада 2013 року в Україні почалися акції протесту, відомі як Євромайдан, які згодом назвали Революцією гідності. За даними Генпрокуратури, під час Майдану постраждали понад дві тисячі людей, 104 з них загинули. Найбільше активістів загинуло у лютому 2014 року. Зокрема 18 лютого загинуло 24 протестувальників. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною Сотнею. Жодного кримінального провадження за знищення відеоматеріалів із камер спостереження ГПУ не було відкрито. Також слідство досі не встановило, хто стріляв у правоохоронців 18 лютого 2014 року.