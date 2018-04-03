Затримання Бубенчика, підозрюваного у вбивстві двох силовиків: фоторепортаж із зали суду

Третього квітня активіста Івана Бубенчика, який заявляв, що 20 лютого 2014 року застрелив на Майдані двох силовиків, доставили до Печерського районного суду Києва. Йому оголосили про підозру у вбивстві двох правоохоронців та одного замаху на вбивство.



Суд над Бубенчиком швидко набув широкого резонансу, користувачі соцмереж активно говорять про «помсту майданівцям» з боку силовиків. На засідання одразу ж прибули народні депутати Володимир Парасюк та Семен Семенченко.



Львів’янин Іван Бубенчик раніше запевняв, що він стріляв по «беркутівцях» під час протестів на Майдані у кінці лютого 2014 року для того, щоб «деморалізувати силовиків». У ГПУ кажуть, що його слова суперечать встановленим фактам. 19 лютого 2016 року Генпрокуратура вже викликала його на допит, але тоді він не з'явився до слідчого.