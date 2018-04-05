Суд задовольнив заяву прокуратури про відкликання клопотання про взяття під варту Бубенчика

Печерський райсуд Києва задовольнив заяву прокуратури про відкликання клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для активіста Майдану Івана Бубенчика.

У ході засідання сторона обвинувачення також заявила про зміну повідомленої раніше Бубенчику підозри. Його підозрювали у вбивстві двох правоохоронців і одному замаху на вбивство.

Ввечері 3 квітня суд відклав розгляд запобіжного заходу для Івана Бубенчика, оскільки сторона захисту оголосила відвід судді. 4 квітня суд відмовив захисту у відводі слідчого судді.

Генпрокурор Юрій Луценко вважає неправильною кваліфікацію дій Бубенчика, генпрокурор також змінив групу прокурорів, що розслідує цей епізод.

19 лютого 2016 року прокурор Сергій Горбатюк розповідав Радіо Свобода про те, що Генпрокуратура вже викликала на допит майданівця Івана Бубенчика, який заявляв, що 20 лютого 2014 року застрелив на Майдані двох силовиків, проте він на допит не з’явився.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею».

За даними Міністерства внутрішніх справ, з 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.