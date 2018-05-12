Декларації з лікарями підписали 3,5 мільйона українців – МОЗ

Декларації з лікарями підписали 3,5 мільйона українців, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я України 11 травня.

За інформацією відомства, найбільше декларацій підписали в Харківській області – 404 500. На другому місці – Київ (326 020), на третьому – Вінницька область (298 754), на четвертому – Дніпропетровська (282 836), а на п’ятому – Донецька (267 681).

У МОЗ додали, що в електронній системі охорони здоров’я наразі зареєстровані понад 20 тисяч лікарів.

2 квітня в Україні стартувала кампанія з вибору лікаря, який надає первинну допомогу. Лікаря можна обрати в будь-якому медзакладі, незалежно від місця прописки чи проживання, проте цей медзаклад має бути приєднаним до системи «Електронне здоров’я».

27 квітня Міністерство охорони здоров’я заявило, що майже за місяць понад два мільйони пацієнтів підписали декларації з лікарями.