Медична реформа: МОЗ заявляє, що ліміту пацієнтів досягли п’ятеро лікарів

П'ятеро лікарів досягли ліміту пацієнтів, заявив заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

«За місяць кампанії досягти ліміту пацієнтів майже неможливо. На сьогодні це зробили лише п’ять лікарів на всю країну… Це три сімейні лікарі (у Полтавській, Чернігівській та Донецькій області) та два педіатри (обидва – Донецька область)», – написав Ковтонюк у Facebook.

Він зазначив, що максимальна кількість пацієнтів, які можуть підписати декларацію з одним терапевтом, становить 2000, із сімейним лікарем – 1800, а з педіатром – 900.

Ковтонюк додав, що «доволі часто» в кампанії з вибору лікаря трапляються випадки, коли пацієнтам кажуть, що ліміт вичерпаний.

«Найбільш імовірно, це порушення», – зазначив Ковтонюк.

2 квітня в Україні стартувала кампанія з вибору лікаря, який надає первинну допомогу. Лікаря можна обрати в будь-якому медзакладі, незалежно від місця прописки чи проживання, проте цей медзаклад має бути приєднаним до системи «Електронне здоров’я».

27 квітня Міністерство охорони здоров’я заявило, що майже за місяць понад два мільйони пацієнтів підписали декларації з лікарями.