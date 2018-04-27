МОЗ спростовує: якщо не буде декларації до кінця року, пацієнти залишаться без меддопомоги

Міністерство охорони здоров’я спростовує інформацію про те, що у разі непідписання декларації з лікарем до кінця року пацієнти залишаться без медичної допомоги або будуть за неї платити.

«Підійти до вибору лікаря слід з усією серйозністю, але й зважати на те, що вже є лікарі, які набрали оптимальну кількість пацієнтів. Такі випадки поки що поодинокі, тому якщо вам відмовляють у підписанні декларації на підставі того, що лікар вичерпав ліміт – слід перевірити цю інформацію у головного лікаря», – повідомляють у міністерстві.

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2 квітня в Україні стартувала кампанія з вибору лікаря, який надає первинну допомогу. Лікаря можна обрати в будь-якому медзакладі, незалежно від місця прописки чи проживання, проте цей медзаклад має бути приєднаним до системи «Електронне здоров’я».

МОЗ у своїх рекомендаціях зауважувало, що один лікар може обслуговувати максимум 2 тисячі пацієнтів, але можуть бути і виняткові ситуації.

Декларація – це документ, який підтверджує, що пацієнт хоче обслуговуватись саме у цього лікаря. Так, підписуючи декларацію з конкретним лікарем, оплата за обслуговування має находити у цей медзаклад.

Водночас, декларація не є юридичним документом і не підписується «раз і назавжди»: угоду можна укласти декларацію з іншим терапевтом. У такому випадку не треба скасовувати попередню декларацію – достатньо просто укласти нову декларацію з обраним лікарем, а зміни автоматично зафіксуються у системі.