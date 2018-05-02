Супрун: лікарі не мають права вносити у систему декларацій персональні дані без відома пацієнта

Лікарі та уповноважені особи, які підписують декларації про вибір лікаря у медзакладах, не мають права вносити в систему персональні дані без відома і підпису пацієнта, заявила в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун у Facebook.

Вона розповіла, що їй стало відомо про випадок, коли людина прийшла до медичного закладу, щоб підписати декларацію з лікарем, якого обрала, проте виявилося, що в електронній системі охорони здоров’я вже містяться її персональні дані та декларація, яку вона ніколи не підписувала.

«Це шахрайство з метою заволодіння державними грошима та відповідальність за такі дії буде відповідна до Кримінального кодексу», – заявила Супрун.

Вона зазначила, що громадяни можуть подавати заяву про припинення декларації у довільній формі або підписати декларацію з іншим лікарем – попередня декларація у системі автоматично анулюється.

27 квітня Міністерство охорони здоров’я заявляє, що майже за місяць понад два мільйони пацієнтів підписали декларації з лікарями.

2 квітня в Україні стартувала кампанія з вибору лікаря, який надає первинну допомогу. Лікаря можна обрати в будь-якому медзакладі, незалежно від місця прописки чи проживання, проте цей медзаклад має бути приєднаним до системи «Електронне здоров’я».

МОЗ у своїх рекомендаціях зауважувало, що один лікар може обслуговувати максимум 2 тисячі пацієнтів, але можуть бути і виняткові ситуації.