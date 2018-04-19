Лікарі підписали мільйон декларацій з українцями – Супрун

Лікарі підписали мільйон декларацій з українцями, повідомила в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун у Facebook.

«Добігає кінця третій тиждень кампанії «Лікар для кожної сім’ї» і вже мільйон українців обрали свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра! Кампанія просувається в хорошому темпі – там, де місцева влада та медзаклади добре підготувалися», – сказала Супрун.

2 квітня в Україні стартувала кампанія з вибору лікаря, який надає первинну допомогу. Лікаря можна обрати в будь-якому медзакладі, незалежно від місця прописки чи проживання, проте цей медзаклад має бути приєднаним до системи «Електронне здоров’я».

МОЗ у своїх рекомендаціях зауважувало, що один лікар може обслуговувати максимум 2 тисячі пацієнтів, але можуть бути і виняткові ситуації.