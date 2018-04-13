Супрун: найбільше декларацій з лікарями підписали у Києві

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявляє, що найбільше декларацій з лікарями українці підписали у Києві – понад 76 тисяч.

«За два тижні угоди підписали понад 350 тисяч людей. Найбільше декларацій підписали у місті Києві – 76,5 тисяч, Харків – 26,5 тисяч, Мукачеве – 23, Кривий Ріг – 13 і Вінниця – 11 тисяч. Щодо областей, то найбільше на Донеччині – понад 53 тисячі», – сказала вона.

Супрун пояснила, що необхідно для підписання декларацій.

«Всі медичні заклади первинної ланки повинні мати чотири речі…комп’ютер, інтернет, принтер і папір, щоб вони могли роздрукувати декларації», – додала керівник МОЗ.

2 квітня в Україні стартувала кампанія з вибору лікаря, який надає первинну допомогу. Лікаря можна обрати в будь-якому медзакладі, незалежно від місця прописки чи проживання, проте цей медзаклад має бути підключеним до системи «Електронне здоров’я».

МОЗ у своїх рекомендаціях зауважувало, що один лікар може обслуговувати максимум 2 тисячі пацієнтів, але можуть бути і виняткові ситуації.

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