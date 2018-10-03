МОЗ: поширеність куріння серед українських підлітків знизилася майже на 40 відсотків

З 2010 року поширеність куріння серед підлітків в Україні знизилася майже на 40 відсотків, серед дорослих – на 20, заявила представниця Міністерства охорони здоров’я України Катерина Римаренко під час восьмої сесії Конференції сторін Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну.

«Протягом останніх 10 років Україна досягла значного прогресу у впровадженні РКБТ ВООЗ, що доводять результати останніх досліджень. Так, з 2010 року поширеність куріння серед дорослих зменшилася на 20%, серед підлітків – майже на 40%», – сказала Римаренко.

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Вона додала, що водночас залишаються питання, які потребують вирішення. Серед них – інноваційні тютюнові продукти, зокрема електронні сигарети й тютюнові вироби для нагрівання.

За даними МОЗ, в Україні щоденними курцями є 35,9% чоловіків і 7% жінок, загалом щоденно курить 7,2 мільйона дорослих українців.