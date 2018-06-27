В Україні щоденно курить 7,2 мільйона дорослих – МОЗ

В Україні щоденними курцями є 35,9% чоловіків і 7% жінок, загалом щоденно курить 7,2 мільйона дорослих українців. Такі дані навели представники Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України 27 червня на презентації звіту за перший рік діяльності сервісу з надання допомоги у припиненні куріння.

Як повідомив генеральний директор Центру громадського здоров’я міністерства охорони здоров’я Володимир Курпіта, більшість курців пробують кинути курити, але лише півтора відсотка з них досягають мети. Тож одним із завдань Центру громадського здоров’я є сприяти тим сервісам, які допомагають людям у вирішенні проблеми з тютюновою залежністю, каже Курпіта.

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«Одним з таких напрямків є навчання медиків, які повинні допомагати курцеві ухвалити рішення про відмову від куріння. Спільно з ВООЗ ми зараз проводимо навчання для лікарів первинної медичної допомоги і медсестер», – пояснив Курпіта.

За даними медиків, від хвороб, викликаних вживанням тютюну, в Україні щороку помирають у середньому 85 тисяч громадян. Крім того, курці живуть у середньому на 16 років менше за некурців. А щорічні втрати через витрати на лікування і втрату працездатності від пов’язаних із тютюном захворювань в Україні становлять близько 12,5 мільярда доларів США (3,2% річного ВВП).

Сервіс із допомоги в припиненні куріння складається з «гарячої» телефонної лінії, оператори якої надають фахову підтримку охочим позбутися шкідливої звички, і веб-сайту, який містить корисну інформацію про відмову від куріння. За рік роботи сервісу оператори «гарячої» лінії проконсультували близько 700 людей, послугами веб-сайту скористались понад 13, тисячі курців, повідомила координатор проекту Катерина Римаренко.

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Національний сервіс з надання допомоги у припиненні куріння був розроблений з ініціативи Міністерства охорони здоров’я України, Всесвітньої організації охорони здоров’я та громадських організацій. Сервіс впроваджує громадська організація «Життя» за фінансової підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва.

У 2012 році Верховна Рада України ухвалила рішення про заборону куріння у громадських місцях.