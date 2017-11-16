Це міф, що тютюн – вільний вибір кожного – Скіпальський

​Третій четвер листопада вважається Міжнародним днем відмови від куріння. Активісти боротьби з тютюновою залежністю стверджують, що Україна є одним із лідерів протидії курінню, однак зазначають: їхня діяльність натикається на протидію лобістів, зокрема, на законодавчому рівні. Наприклад, за словами голови правління центру «Життя» Андрія Скіпальського, в Україні досі не врегульований продаж електронних цигарок неповнолітнім.

Голова правління «Центру громадянського представництва «Життя» Андрій Скіпальський посилається на висновки Всесвітньої організації охорони здоров’я, відповідно до яких підвищення цін на цигарки є одним з найефективніших стримуючих чинників.

Ціна буде така, щоб діти на кишенькові гроші не змогли купити і спробувати. Цигарки мають бути дуже дорогими

«Дехто задумається і буде менше курити, але найголовніше – ціна буде така, щоб діти на ті кишенькові гроші, які отримують від батьків, не змогли купити і спробувати. Цигарки мають бути дуже дорогими, аби запобігти входженню в залежність», – пояснив Скіпальський в ефірі «Ранкової Свободи».

Як стверджує активіст, принципове значення також має захист неповнолітніх від реклами та інших способів нав’язування тютюну, адже, за його даними, більшість курців починають вживати тютюн у віці 15-17 років.

Нав'язаний умовний вибір стає залежністю ще в неповнолітньому віці. Чим раніше дитина спробує цигарку, тим швидше сформується в неї залежність

«Нав'язаний умовний вибір стає залежністю ще в неповнолітньому віці. Це прекрасний міф, який розкручують тютюнові корпорації – що це вибір кожного. Насправді вони знають: чим раніше дитина спробує цигарку, тим швидше сформується в неї залежність і вона стане курцем», – каже він.

Як стверджує Скіпальський, контроль над тютюном – одна з небагатьох соціальних сфер, якими Україна може похвалитись на міжнародному рівні.

Останнє дослідження показує падіння поширеності куріння 20%

«Останнє величезне дослідження, яке робив консорціум з кількох провідних міжнародних груп, включаючи КМІС і ще американське CDC (Центр контролю та протидії захворюванням – ред.) та ВООЗ показує, що з 2010 року в нас падіння поширеності куріння… 20%. Це величезний показник, кожен п'ятий, умовно кажучи, кинув курити», – констатує експерт.

Водночас він нарікає на те, що заходам із запобігання поширення тютюнової залежності протидіє потужне тютюнове лобі, яке блокує законодавчі ініціативи в цьому напрямку.

Це – єдиний продукт, при регулюванні якого ми маємо справи не з бактерією, а з людьми

«Це – єдиний продукт, при регулюванні якого або при спробі обмеження вживання якого ми маємо справи не з бактерією, інфекцією, не з якимось переносником, збудником хвороби, а з конкретно створеними людьми корпораціями», – наголошує Скіпальський.

Із громадським діячем погоджується народний депутат та заступник голови парламентського комітету з питань охорони здоров’я Олег Мусій. За його словами, у владі достатньо лобістів тютюнової та алкогольної галузей.

Народні депутати блокують ті законодавчі ініціативи, які посилюють боротьбу з курінням

«Це в тому числі народні депутати, які зацікавлені і блокують ті законодавчі ініціативи, які одностайно підтримав наш комітет. Це два законопроекти, які посилюють боротьбу з курінням, в тому числі щодо викладок, щодо заборони електронних цигарок», – стверджує він.

Тим не менш, зазначає Мусій, Україна за останні два-три роки увійшла в п’ятірку країн-лідерів по боротьбі з курінням. На його переконання, подальшому поступу має сприяти підвищення акцизних зборів на тютюнові вироби.

Зобов'язання Євроасоціації – підвищувати щороку з 20% до 30% акциз і адвалорну ставку

«Це зобов'язання Євроасоціації – підвищувати щороку з 20% до 30% акциз і адвалорну ставку – це такий додатковий опосередкований податок», – зазначає депутат.

На думку Мусія, зниження вживання тютюну може опосередковано впливати на тривалість життя українців, адже тютюн є прямою причиною розвитку серцево-судинних захворювань.

Найбільше українців помирає від серцево-судинних захворювань

«Найбільше українців помирає саме від серцево-судинних захворювань, – нагадує він. – І скорочення їхньої кількості – одна з причин. Звісно, що ще є вживання солі, зловживання алкоголем і так далі. Але тютюн займає чільне місце».

Виконавча директорка громадської організації «Життя» Лілія Олефір стверджує, що заходи по боротьбі з курінням, які проводила Україна, є ефективними. Вона наголошує, що потрібно працювати в тому ж напрямку і кількість курців зменшуватиметься ще більше.

Потрібно посилювати антитютюнове законодавство, робити ставку на попередження

«Потрібно продовжувати посилювати антитютюнове законодавство, ухвалювати нові закони, які допомогли б зробити все можливе, щоб люди не починали курити. Такий підхід відповідає міжнародним тенденціям. Це є те, до чого потрібно прагнути – тобто робити ставку на попередження, а не на те, що вже потім лікуємо всі ці захворювання, які викликані вживанням тютюну. З курцями боротися не потрібно, їм потрібно допомагати. Фасилітатором має виступати держава», – впевнена Олефір.

Ще в травні 2015 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроект №2820. Він, як стверджує Андрій Скіпальський, регулює в тому числі й електронні цигарки, статус яких в чинному законодавстві не прописаний. Як наслідок: продавці не бояться відповідальності, продаючи електронні цигарки особам до 18 років.

Будь-який депутат буде проти того, щоб його дитина пробувала вейпери

«Будь-який депутат, якщо запитати, буде проти того, щоб його дитина пробувала вейпери. Це нормально, бо це нікотин – ти присаджуєшся на нікотин, далі переходиш на нормальні сигарети», – пояснює він.

Крім того, законопроект передбачає обов’язкову сертифікацію електронних цигарок та заборону додавати в звичайні цигарки ароматизатори на кшталт ягід та шоколаду. Тим не менш, стверджує Скіпальський, законопроект досі не пройшов розгляд в парламенті.

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