Вартість тютюнових виробів має бути наближена до цін в ЄС – екс-міністр охорони здоров’я

Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді графік збільшення акцизу на тютюнові вироби. Подорожчання сигарет, на думку колишнього голови МОЗ Миколи Поліщука, – ефективний спосіб боротьби з тютюнокурінням. Водночас громадськість закликає владу вдаватися і до інших методів.

Напередодні громадські активісти з коаліції громадських організацій «За вільну від тютюнового диму Україну» провели акцію з вимогою до Погоджувальної ради внести до порядку денного законопроект 4030а, який забороняє викладку цигарок на вітринах магазинів та біля кас.

Як стверджує виконавчий директор громадської організації «Життя» Лілія Олефір, соціологічні дослідження доводять, що така заборона допомагає завадити дітям та молоді почати курити, а також може допомогти тим, хто хоче позбутись шкідливої звички.

Коли викладка дозволена, ризик почати курити практично на 60% вищий

«Коли викладка дозволена, коли діти і молодь ледь не щодня бачать красиві картинки, підсвітку – ризик почати курити практично на 60% вищий», – каже Олефір.

В Україні вже діє низка обмежень, спрямованих на боротьбу з тютюнокурінням: так, активістка згадує заборону на куріння в кафе, барах та ресторанах, а також заборону візуальної реклами. За її словами, ці заходи мали успіх.

«За останніми даними, поширеність куріння навіть серед дорослих віком від 15 років зменшилася на 20%, порівняно з даними 2010 року», – констатує вона.

Доктор медичних наук та екс-міністр охорони здоров’я Микола Поліщук сказав в ефірі «Ранкової Свободи», що всі заходи, спрямовані на збереження здоров’я, повинні бути радикальними.

Заборона виставок тютюну біля прилавків, на касах, на вітринах – це надзвичайно важливо, по-перше, щоб діти не бачили цієї реклами

«Ми другі в Європі за кількістю інсультів і інфарктів після Росії, маємо надзвичайно високу кількість захворювань на рак легень і інші форми раку через тютюн, і заборона виставок тютюну біля прилавків, на касах, на вітринах – це надзвичайно важливо, по-перше, щоб діти не бачили цієї реклами, – впевнений він. – Треба заборонити виставляти тютюнові вироби на касах».

Окрім заборони реклами, має бути акциз, вартість тютюнових виробів має бути наближена до європейських цін

Крім того, дієвим запобіжником може стати й висока собівартість цигарок, вважає Поліщук: «Окрім заборони реклами, має бути акциз, який би був високий, і вартість тютюнових виробів має бути наближена до європейських цін».

За словами громадського активіста Дмитра Пухирі, дорослі курці не потребують додаткової реклами.

Реклама дійсно працює в першу чергу на дітей

«90% курців першу сигарету спробували до 18 років. Це означає, що реклама дійсно працює в першу чергу на дітей, бо їм хочеться спробувати цей продукт», – пояснює він.

Натомість соціальний психолог Вадим Васютинський вважає, що подібні заходи матимуть дуже обмежений ефект.

Наявність чи відсутність чогось у вітринах – це чинник відносний

«Сама по собі наявність чи відсутність чогось у вітринах – це чинник відносний. Тож щодо дітей ця заборона матиме невеликий опосередкований ефект. Але якщо це призведе до того, що дорослі будуть менше палити, то в перспективі і діти будуть менше цим цікавитися. Інша річ, що подібні заборони – це не найсильніше з того, що можна було би зробити», – зауважує психолог.

На думку Вадима Васютинського, більш важливим є ставлення до куріння і курців у суспільстві:

Якщо авторитетна для дитини особа курить несамовито, то дитині здається, що це добре і правильно

«Наприклад, якщо авторитетна для дитини особа курить несамовито, то дитині здається, що це добре і правильно. А якщо це робить особа, яку дитина не любить, боїться чи ще щось, то в неї виникає таке ставлення, що це не дуже добре», – порівнює він.

Лілія Олефір вважає, що боротьба з рекламою допомагає нівелювати образ «успішного курця», який, за її словами, просуває тютюнове лобі – наприклад, «красивої жінки на підборах, яка курить тонкі цигарки».

«Ми боремось за те, щоб людина мала можливість зробити вибір, щоб їй не нав'язували імідж курця – це неправильно», – каже активістка.

Вона сподівається, що законопроект, в разі його ухвалення, не тільки покладе кінець цигаркам на вітринах, а й збільшить штраф для фізичних осіб за порушення – наразі він становить 51 гривню, чого, на її переконання, недостатньо.

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