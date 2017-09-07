МОЗ: в Україні зменшилася кількість курців

Міністерство охорони здоров’я заявляє про зменшення кількості курців в Україні.

Як повідомляє прес-служба МОН, порівняно з 2010 роком у 2017 році частка дорослих, які курять (щоденно та епізодично) та частка щоденних курців скоротилися майже на 20%.

У міністерстві зауважують, що значущі зміни відбулися серед чоловіків, у той час як серед жінок таких змін не спостерігалося.

За даними МОЗ, загалом щоденно курить 7,2 мільйона дорослих українців, на сьогодні щоденними курцями лишаються 35,9% чоловіків та 7,0% жінок.

«Порівняння результатів досліджень 2010 та 2017 років показало позитивну динаміку за багатьма показниками. Ці досягнення стали можливими завдяки законодавчим змінам у сфері контролю над тютюном, які відбулися в Україні за 11 років після ратифікації Рамкової Конвенції із боротьби проти тютюну», – заявив головний спеціаліст управління громадського здоров’я МОЗ Олег Дудін.

Як зазначив директор Відділу неінфекційних захворювань Європейського регіонального бюро ВООЗ Гауден Галеа, щороку від хвороб, спричинених курінням, помирає понад 7 мільйонів людей у світі, з яких 890 000 – пасивні курці.

«Більшості цих смертей можна запобігти, якщо запроваджувати ефективні заходи контролю над тютюном, спрямовані як на те, щоб стимулювати курців відмовлятися від куріння, так і на профілактику початку куріння серед некурців», – додав Галеа.

У грудні 2012 року в Україні почала діяти заборона куріння в усіх громадських місцях. Заборона стосується куріння в приміщеннях і на території закладів охорони здоров’я, навчальних закладів, на дитячих майданчиках, спортивних, фізкультурно-оздоровчих спорудах, у під’їздах житлових будинків, у підземних переходах, у приміщеннях ресторанів.