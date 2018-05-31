МОЗ: кожна десята смерть від хвороб серця спричинена курінням

Міністерство охорони здоров’я заявляє, що кожна десята смерть від хвороб серця спричинена курінням.

Як повідомляє прес-служба МОЗ, в Україні щоденно курить 7,2 мільйона дорослих українців, щоденними курцями є 35,9% чоловіків і 7% жінок.

За даними міністерства, з 2010 року поширеність куріння в Україні зменшилась на 20%, але досі щороку 85 тисяч українців помирають від хвороб, спричинених курінням.

Куріння є одним із ключових факторів ризику розвитку ішемічної хвороби серця, інсульту і хвороби периферичних судин, наголошують у МОЗ.

За даними директора Відділу неінфекційних захворювань Європейського регіонального бюро ВООЗ Гаудена Галеа, щороку від хвороб, спричинених курінням, помирає понад 7 мільйонів людей у світі, з яких 890 000 – пасивні курці.

У грудні 2012 року в Україні почала діяти заборона куріння в усіх громадських місцях. Заборона стосується куріння в приміщеннях і на території закладів охорони здоров’я, навчальних закладів, на дитячих майданчиках, спортивних, фізкультурно-оздоровчих спорудах, у під’їздах житлових будинків, у підземних переходах, у приміщеннях ресторанів.