Підлітки і реклама сигарет: як протидіяти дитячому курінню?

Юлія Щетина

Кожні 10 секунд від куріння у світі помирає одна людина. До цієї сумної статистики додається те, що найчастіше люди починають курити у віці 10 років. Чому так відбувається? Та як цьому протистояти?

Киянин Ігор Компанієць почав курити у 9 років, зараз йому 35. Говорить, що просто хотів бути схожим на старших друзів зі своєї компанії. Тепер він став помічати запах цигарок у свого сина, якому лише 7 років.

«Я почав палити, бо через кризу в країні і тотальну зайнятість батьків, дітей виховувала вулиця. Я не виняток. Сигарети ми могли купити будь-де – і біля школи, і біля нашого будинку. Я не розумію, чому за стільки років, так нічого й не змінилось і мого сина теж починає виховувати вулиця», – каже Ігор Компанієць.

За даними Інституту соціальних досліджень імені Яременка, таких, як Ігор і його син, близько 90%. Саме в 10-11 років більшість українських дітей роблять першу затяжку. Причин цього явища безліч: вплив друзів, приклад батьків, бажання виглядати дорослішим і навіть бажання схуднути. Половина підлітків після першої затяжки поступово і непомітно для себе збільшує кількість викурених сигарет на день. Починаючи з однієї в день і закінчуючи регулярним систематичним курінням до 20 штук на добу. Психолог Євгегія Недилевич говорить, що саме цей вік є вкрай критичним.

«Цей вік від'єднання від матері, вік становлення особистості і вік, коли дитина шукає спосіб самовираження», – розповідає Євгенія Недилевич.

Також, вона зазначає, що у цьому віці самостійно кинути палити дитина не може, адже повністю залежить від соціальних обставин і фізичних особливостей організму.

«Організм людини виробляє нікотин, при палінні цей процес порушується. І якщо доросла людина може пересилити себе і сказати «Стоп!», то дитина ні. Вона не усвідомлює що відбувається і найпростіше викурити сигарету», – зауважує Євгенія Недилевич.

Кожні 10 секунд у світі помирає людина від куріння.

Куріння у дитячому віці є руйнівним чинником, який негативно діє на подальше становлення важливих для життя людини систем. Дитяча лікарка Ганна Картушова стверджує, що куріння ускладнює лікування будь-яких інфекційних хвороб та може викликати рак легень. Схильність до цього захворювання у людей, які не палять, становить 1%, у тих, що викурюють до 10 цигарок за добу, – 8%, а понад 20 цигарок – 23%. Крім цього куріння призводить до розвитку досить серйозних серцево-судинних недуг.

«Куріння дуже впливає на судини, які знаходяться по всьому тілі. Після 10 років куріння ні здорового серця, ні здорових судин у курців не буде», – розповідає Ганна Картушова.

Чому сигарети до цього часу вільно продаються?

За даними Державної фіскальної служби, в 2017 році лише чотири найбільші тютюнові компанії України заплатили 44,6 мільярда гривень податків. За розмірами це друга найбільша група платників податків – більше ніж 30% від усієї суми.

Держава та громадські організації намагаються зменшити кількість курців через відповідні законодавчі обмеження щодо продажу сигарет. Останнім із таких в Україні є законопроект №4030а «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо захисту громадського здоров’я від шкідливого впливу тютюнового диму), розроблений Центром демократії та верховенства права у рамках коаліції «За вільну від тютюнового диму Україну».

У разі його ухвалення, штрафи за куріння у громадських місцях підвищаться; органи МВС матимуть повноваження складати протоколи на промоутерів тютюнових виробів, буде заборонено видиме розміщення сигарет у місцях продажу. Останнє є вкрай важливим. Адже діти і підлітки, які бачать яскраві вітрини з красивим дизайном сигаретних пачок, мають на 60% більший ризик почати курити. Це підтверджує дослідження, проведене у жовтні 2016 – січні 2017 років. Київською школою економіки (КШЕ).

Законопроект 4030а на пленарному засіданні Верховної Ради України 18 вересня цього року він був внесений у порядок денний, але часу на нього не вистачило.

На сьогоднішній день, чинним законом, який забороняє продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів, є Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». Але він через недбальство продавців часто порушується.

Щороку від хвороб, викликаних тютюном, помирає 85 тисяч українців. Для порівняння, це населення Конотопу, Умані або Мукачева. За даними звіту Всесвітнього фонду з вивчення захворювань легень, кількість смертей, пов’язаних з курінням, продовжує зростати.

Цей матеріал було підготовлено в рамках Програми міжредакційних обмінів за підтримки Національного фонду на підтримку демократії NED