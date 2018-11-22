Рада вирішила працювати сьогодні до ухвалення державного бюджету

Верховна Рада вирішила продовжити вечірнє засідання 22 листопада до завершення розгляду питань про державний бюджет України на 2019 рік.

Відповідне рішення підтримали 226 депутатів при 225 необхідних.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що парламент може встигнути ухвалити державний бюджет до 21-22 години.

У першому читанні Рада підтримала проект держбюджету 18 жовтня. 14 листопада уряд затвердив проект закону про державний бюджет на 2019 рік для розгляду Верховною Радою у другому читанні.

Згідно з пояснювальною запискою, доходи на 2019 рік передбачені в сумі 1 026 131 800 000 гривень, а видатки – 1 112 130 000 000 гривень. Граничний обсяг дефіциту визначений у сумі 89 989 300 000 гривень.