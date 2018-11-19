До Ради надійшов доопрацьований проект державного бюджету

До Верховної Ради надійшов доопрацьований до другого читання проект державного бюджету на 2019 рік.

Згідно з пояснювальною запискою, доходи проекту держбюджету на 2019 рік передбачені в сумі 1 026 131 800 000 гривень, а видатки – 1 112 130 000 000 гривень. Граничний обсяг дефіциту визначений у сумі 89 989 300 000 гривень.

У першому читанні парламент ухвалив проект держбюджету 18 жовтня. 14 листопада уряд затвердив проект закону про державний бюджет на 2019 рік для розгляду Верховною Радою у другому читанні.

Голова парламенту Андрій Парубій розраховує на розгляд державного бюджету 22 листопада.

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