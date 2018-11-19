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19 Листопад 2018, Київ 15:19
Новини | Політика

Парубій: від розгляду бюджету до 1 грудня залежить наступний транш фінансової допомоги

Парубій пропонує розглянути проект державного бюджету 22 листопада

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Від розгляду державного бюджету України до 1 грудня залежить наступний транш фінансової допомоги, заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

«Коли буде подано бюджет, ми розглядатимемо. Моя пропозиція, щоб ми бюджет розглядали цього тижня... Від розгляду бюджету до 1 грудня залежить наступний транш фінансової допомоги», – сказав Парубій під час погоджувальної ради парламенту.

Він пропонує розглянути проект державного бюджету 22 листопада.

У першому читанні парламент ухвалив проект держбюджету 18 жовтня. 14 листопада уряд затвердив проект закону про державний бюджет на 2019 рік для розгляду Верховною Радою у другому читанні.

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