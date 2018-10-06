Питанням номер один наступного пленарного тижня буде бюджет України на 2019 рік – Парубій

Питанням номер один наступного пленарного тижня буде державний бюджет України на 2019 рік, повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій під час спілкування з журналістами в столиці Грузії Тбілісі.

«Питанням номер один наступного тижня буде бюджет. Згідно з регламентом, ми повинні ухвалити у першому читанні бюджет на 2019 рік до 20 жовтня», – сказав Парубій.

Він додав, що іншим ключовим питанням буде розгляд постанов про позбавлення двох народних депутатів недоторканності. Ймовірно, мова йде про Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова.

Наступний пленарний тиждень відпудеться 16-19 жовтня.

14 вересня Кабінет міністрів затвердив проект бюджету 2019 року і передав його на розгляд до Верховної Ради.

21 вересня Верховна Рада взяла законопроект до розгляду. У той же день уряд представив проект бюджету в парламенті.

Зокрема, у Кабінеті міністрів прогнозують, що ВВП наступного року зросте на 3%, а інфляцію сподіваються втримати в межах 7,4%.