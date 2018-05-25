Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
25 Травень 2018, Київ 15:59
Новини | Політика

Луценко просить Раду зняти недоторканість з Вілкула

Прокуратура вважає, що народний депутат Олександр Вілкул був залучених до земельних махінацій

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до Вероховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Олександра Вілкула, повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

«Колишній голова Дніпропетровської ОДА протягом 2011-2012 років видав розпорядження про зміну цільового призначення земельних ділянок площею 21 га нібито із земель запасу сільськогосподарського призначення (пасовища), а насправді із земель колективної власності пайщиків двох сільськогосподарських підприємств Нікопольського району», – написала Сарган.

За її словами, колишній голова ОДА також видав розпорядження про зміну цільового використання 23 земельних ділянок загальною площею понад 45 га, які перебували у власності товариства з обмеженою діяльністю «АРТ ЛЕНД», із земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості.

Вілкула обрали народним депутатом за партійними списками «Опозиційного блоку». Дніпропетровську ОДА він очолював у період з 2010 до 2012 року. Після цього став віце-прем'єр-міністром України. На цій посаді працював до січня 2014 року.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG