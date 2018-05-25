Луценко просить Раду зняти недоторканість з Вілкула

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до Вероховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Олександра Вілкула, повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

«Колишній голова Дніпропетровської ОДА протягом 2011-2012 років видав розпорядження про зміну цільового призначення земельних ділянок площею 21 га нібито із земель запасу сільськогосподарського призначення (пасовища), а насправді із земель колективної власності пайщиків двох сільськогосподарських підприємств Нікопольського району», – написала Сарган.

За її словами, колишній голова ОДА також видав розпорядження про зміну цільового використання 23 земельних ділянок загальною площею понад 45 га, які перебували у власності товариства з обмеженою діяльністю «АРТ ЛЕНД», із земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості.

Вілкула обрали народним депутатом за партійними списками «Опозиційного блоку». Дніпропетровську ОДА він очолював у період з 2010 до 2012 року. Після цього став віце-прем'єр-міністром України. На цій посаді працював до січня 2014 року.