Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
25 Травень 2018, Київ 14:17
Новини | Політика

Луценко вніс до Ради подання на депутата Колєснікова

Генеральний прокурор України Юрій Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від «Опозиційного блоку» Дмитра Колєснікова, повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

«Слідством встановлено, що Дмитро Колєсніков, перебуваючи на посаді голови Агентства держмайна України, зловживаючи службовим становищем, вчинив певні дії, внаслідок чого стало можливим відчуження об’єктів нерухомості – виробничого та лабораторно-побутового корпусу державного підприємства «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади» у Дніпрі загальною площею майже 7 тисяч квадратних метрів», – написала Сарган.

11 травня Луценко заявляв, що планує підписати і внести до Верховної Ради найближчим часом подання на зняття депутатської недоторканності з трьох парламентарів.

15 травня Луценко підписав подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата з фракції «Опозиційний блок» Сергія Дунаєва, а 18 травня вніс аналогічне подання щодо народного депутата з групи «Воля народу» Олександра Пономарьова

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG