Луценко планує наступного тижня внести до Ради подання на 3 депутатів

Генеральний прокурор Юрій Луценко планує підписати та внести до Верховної Ради подання на зняття депутатської недторканності з трьох парламентарів. Про це він заявив в коментарі телеканалу «112 Україна».

«Приблизно 20 днів розділяє момент внесення подання у Верховну Раду про зняття недоторканності – до голосування в сесійній залі. Тому ми повинні просто розуміти, що це не одноразова дія. Однак на наступному тижні я маю намір підписати три подання і внести їх у Верховну Раду», – сказав Луценко.

19 квітня генеральний прокурор заявив, що має матеріали щодо зняття недоторканності з низки народних депутатів. Він не уточнив, про яких парламентарів іде мова.