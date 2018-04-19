Луценко: у мене є матеріали щодо зняття недоторканності з низки депутатів

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що має матеріали щодо зняття недоторканності з низки народних депутатів.

«У мене на столі п'ять матеріалів, у тому числі і зі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щодо зняття депутатської недоторканності з ряду народних депутатів. Інформація про готовність таких документів відповідає дійсності на 90%», – заявив Луценко під час брифінгу в прокуратурі Дніпропетровщини.

Генпрокурор заявив, що зібрані документи достатні для подання до парламенту на зняття депутатської недоторканності, але «юридичне управління Генеральної прокуратури має надати свій висновок, можливо, внести технічні поправки в сам текст».

Він не уточнив, про яких депутатів іде мова.