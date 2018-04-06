КСУ розгляне законопроект про скасування депутатської недоторканності 11 квітня

Конституційний суд України наступного тижня почне розглядати законопроект про скасування депутатської недоторканності.

Згідно з повідомленні на сайті суду, 11 квітня Велика палата КСУ на своєму засіданні у формі письмового провадження буде розглядати внесений 158 народними депутатами законопроект про скасування недоторканності. А 12 квітня КСУ має намір обговорити форму розгляду справи щодо іншого законопроекту про скасування недоторканності депутатів, внесеного президентом Петром Порошенком.

Із проханням перевірити вказані законопроекти на відповідність Конституції Верховна Рада звернулися до КСУ в жовтні 2017 року.

У 2015 році КСУ вже схвалював рішення щодо скасування депутатської недоторканності. Тоді суд визнав відповідний законопроект таким, що відповідає Конституції, проте у 2017 році депутати зняли цей документ з розгляду.

Президентський законопроект № 7203 про скасування недоторканності пропонує викласти статтю 80 Конституції у такій редакції: «Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп». Президент також пропонує, що ці зміни набрали чинності з 1 січня 2020 року.

У депутатському законопроекті (№6773) пропонується викласти статтю 80 Конституції у такій редакції: «народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп». Пропонується, що цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Відповідно до чинного законодавства, законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності висновку Конституційного суду України. Такий законопроект схвалений конституційною більшістю, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради за нього проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу парламенту.