КСУ може почати розглядати питання щодо депутатської недоторканності – голова суду

Голова Конституційного суду Станіслав Шевчук заявляє, що КСУ вже може почати розглядати питання щодо депутатської недоторканності. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

«Щодо депутатської недоторканності вже було багато висновків КСУ… Ми ще не розглядали це питання, бо треба було ухвалити регламент. Регламент ухвалили 22 лютого. Тому ми вже можемо приступити до формування колегії і розглядати це питання», – сказав він.

У 2015 році КСУ вже схвалював рішення щодо скасування депутатської недоторканності. Тоді суд визнав відповідний законопроект таким, що відповідає Конституції, проте у 2017 році депутати зняли цей документ з розгляду.

Верховна Рада у жовтні 2017 року направила два законопроекти про зняття депутатської недоторканності до Конституційного суду – №6773 і № 7203.

Президентський законопроект № 7203 зареєстрований 17 жовтня. Президент пропонує викласти статтю 80 Конституції у такій редакції: «Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп». Президент також пропонує, що ці зміни набрали чинності з 1 січня 2020 року.

У депутатському законопроекті (№6773) пропонується викласти статтю 80 Конституції у такій редакції: «народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп». Пропонується, що цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Відповідно до чинного законодавства, законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності висновку Конституційного суду України. Такий законопроект схвалений конституційною більшістю, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради за нього проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу парламенту.