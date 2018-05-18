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18 Травень 2018, Київ 14:14
Новини | Політика

Луценко вніс до Ради подання на ще одного депутата

Генпрокурор Юрій Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав подання про надання згоди Верховної Ради України на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата з групи «Воля народу» Олександра Пономарьова, повідомляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

«Це той народний обранець, який у приміщенні Верховної Ради України перешкоджав роботі журналістів інтернет-видань «Цензор.нет» і «Каменярі-інфо». Своїми умисними діями Пономарьов вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.171 КК України – незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв’язку зі своєю професійною діяльністю, а так само умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності», – написала Сарган у Facebook.

Вона додала, що подання вже зареєстроване в апараті Верховної Ради України.

Минулого тижня генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що планує підписати і внести до Верховної Ради найближчим часом подання на зняття депутатської недоторканності з трьох парламентарів.

15 травня Луценко підписав подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від фракції «Опозиційний блок» Сергія Дунаєва.

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