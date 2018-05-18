Луценко вніс до Ради подання на ще одного депутата

Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав подання про надання згоди Верховної Ради України на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата з групи «Воля народу» Олександра Пономарьова, повідомляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

«Це той народний обранець, який у приміщенні Верховної Ради України перешкоджав роботі журналістів інтернет-видань «Цензор.нет» і «Каменярі-інфо». Своїми умисними діями Пономарьов вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.171 КК України – незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв’язку зі своєю професійною діяльністю, а так само умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності», – написала Сарган у Facebook.

Вона додала, що подання вже зареєстроване в апараті Верховної Ради України.

Минулого тижня генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що планує підписати і внести до Верховної Ради найближчим часом подання на зняття депутатської недоторканності з трьох парламентарів.

15 травня Луценко підписав подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від фракції «Опозиційний блок» Сергія Дунаєва.