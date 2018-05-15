Луценко підписав подання на депутата з «Опозиційного блоку» – речниця

Генеральний прокурор Юрій Луценко підписав подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від фракції «Опозиційний блок» Сергія Дунаєва.

«Генпрокурор #Луценко підписав #подання про надання згоди на #притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Дунаєва. Досудове розслідування здійснює НАБУ під процесуальним керівництвом САП за ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації)», – написала речниця генпрокурора Лариса Сарган у своєму twitter.

У квітні Юрій Луценко заявляв, що має матеріали щодо зняття недоторканності з низки народних депутатів. Тоді він не уточнив, про яких депутатів йдеться.