МОН: у бюджеті заклали 45 мільйонів гривень на доступ науковців до міжнародних баз

2019-го більшість вишів і наукових установ отримають доступ до наукових баз Scopus і WOS для збільшення публікацій, у бюджеті України на це закладено 45 мільйонів гривень, повідомляє Міністерство освіти в науки.

«Протягом останніх років відбувається щорічне зростання кількості публікацій наших установ у Web of Science і Scopus десь на 14-15%. Певна річ, що позитивний вплив на зростання публікаційної активності мав, зокрема, наданий МОН у 2017 році доступ до Scopus і Web of Science. За підсумками конкурсу передплату за державні кошти було забезпечено для понад 100 вишів і наукових установ, що перебувають у підпорядкуванні МОН. Цього року ми не тільки залишили підключення до баз, а й змогли збільшити кількість закладів, які його отримали», – повідомив генеральний директор директорату науки МОН Дмитро Чеберкус.

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Він додав, що статистика також засвідчила збільшення кількості пошукових запитів з України після забезпечення МОН передплаченого доступу. За даними МОН, українські науковці стали вп’ятеро частіше користуватися Scopus і Web of Science.

«Дані щодо збільшення як користувацької, так і публікаційної активності дозволили нам ґрунтовно мотивувати необхідність закласти в бюджет 2019 року кошти, щоб забезпечити передплату доступу до цих баз для всіх українських науковців. Тобто не лише для вишів і наукових установ МОН, а й для інших закладів – підпорядкованих НАН, галузевим академіям, МОЗ, МВС, Міноборони тощо. І нам вдалося запланувати на це на наступний рік близько 45 мільйонів гривень», – повідомив Чеберкус.

За даними МОН, за останні три роки кількість публікацій українських дослідників у міжнародних наукових базах даних Scopus і Web of Science стабільно зростає. Найпродуктивнішими галузями стали інженерія, фізика, матеріалознавство.