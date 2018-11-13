МОН: українські вчені після 17 років перерви відновлюють дослідження Південного океану

Група українських вчених 13 листопада, вперше після 17-річної перерви, вирушає в дослідницьку експедицію з вивчення стану Південного океану, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

«Уперше з 2001 року Україна бере участь у подібних дослідженнях. І це, звичайно, є визнанням як високого наукового потенціалу України, так і активної міжнародної позиції нашої держави у питаннях збереження вразливої екосистеми Антарктиди», – заявив керівник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий, який очолюватиме експедицію.

До команди увійдуть науковці Національного антарктичного наукового центру МОН України, Українського наукового центру екології моря й Інституту геофізики НАНУ.

За даними Міносвіти, українська команда досліджуватиме запаси антарктичного криля, збиратиме дані про стан води в океані і відбиратиме зразки «екологічного ДНК», щоб визначити перелік всіх мешканців Антарктичного океану від мікроорганізмів до китів.

У Кейптауні (ПАР) дослідники сядуть на риболовецьке судно і вирушать до берегів Антарктиди. Вісім вчених працюватимуть на кораблі протягом місяця, а одна дослідниця залишиться на судні на весь період, доки вода Південного океану буде вільна від криги. Дослідження триватимуть щонайменше до травня.

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