Школярі рахуватимуть пінгвінів, щоб допомогти вченим – МОН

Українські школярі допомагатимуть науковцям дослідити популяцію криля, рахуючи пінгвінів – про це ввечері 1 листопада повідомило Міністерство освіти і науки.

Таке залучення школярів передбачає спільний проект двох органів при МОН: Національного антарктичного наукового центру і Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Передбачається, що діти візьмуть участь у міжнародній програмі з моніторингу та прогнозування стану екосистеми Південного океану та запасів антарктичного криля. Ці дрібні морські ракоподібні стоять на початкових ланках харчових ланцюгів для вусатих китів, тюленів, риб і птахів – зокрема пінгвінів.

Читайте також: В Україні стартує шкільний конкурс «Запроси полярника до себе!»

Як пояснює голова НАНЦ Євген Дикий, головна мета дослідження – дізнатись, чи дійсно популяція криля зменшується і потребує захисту, але порахувати кількість цих маленьких тварин в океані непросто.

«Вчені з різних країн домовилися використати стан популяцій пінгвінів як свого роду «барометр» запасів криля, бо саме криль є основною їжею пернатих аборигенів Антарктиди. З успіху розмноження пінгвінячих гніздових пар та виживання пташенят можна буде оцінити доступну їм кормову базу, тобто крилеві запаси на певній території. Для здійснення такого спостереження встановили 54 автоматичні фотокамери довкола узбережжя Антарктиди», – наводить слова Дикого прес-служба МОН.

За даними міністерства, в науковців накопичилося кілька тисяч світлин, які треба проаналізувати. Цим мають зайнятись учні обласних еколого-натуралістичних центрів за допомогою вчителів.

Вони рахуватимуть кількість пінгвінячих гнізд, початок та кінець гніздування, кількість відкладених яєць, пташенят, які вилупились, та пташенят, які доросли до «підліткового» віку і полишили гніздо.

Читайте також: Жінкам вперше дозволили брати участь в українській експедиції в Антарктиду​

Євген Дикий називає цю ініціативу можливістю для українських школярів долучитись до «побудови світової науки» та взяти участь у справжньому науковому проекті.

В МОН також зазначають, що Україна – одна з шести країн світу, що виловлюють криля в Південному океані.

В жовтні МОН повідомило, що отримало рекордну кількість заявок на участь у 24-й Українській антарктичній експедиції на станції «Академік Вернадський». До відбору зголосилися 116 кандидатів, з яких 26 – жінки.