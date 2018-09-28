Жінкам вперше дозволили брати участь в українській експедиції в Антарктиду

Жінки вперше допускаються до участі в українській антарктичній експедиції на станцію «Академік Вернадський» у 2019-2020 роках, повідомляється на сайті Міністерства освіти і науки.

«Ми починаємо прийом документів від тих, хто хоче впродовж року спробувати свої сили в роботі на нашій антарктичній станції Академік Вернадський. Йдеться про експедицію, яка вирушить на крижаний континент взимку 2019-го. До цього часу нам треба підібрати та підготувати команду, у яку входитимуть науковці, технічний персонал, лікар та кухар. Ми запрошуємо всіх охочих подаватися на конкурс, звісно, попередньо ознайомившись як із загальними вимогами до зимівників, так і з окремими – до кожної позиції. Хочу підкреслити, що вперше за багато років ми не робимо жодних гендерних обмежень щодо можливих учасників експедиції. Тож чекаємо документи як від кандидатів, так і від кандидаток», – заявив керівник Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) МОН Євген Дикий.

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За даними МОН, загін зимівників буде складатися з 12 людей: це –7 науковців, 3 особи інженерно-технічного персоналу (дизеліст-електрик, системний механік, системний адміністратор зв'язку), лікар та кухар. Документи приймаються до 30 листопада.

Україна – одна з 30 країн світу, яка має постійну станцію в Антарктиці, що функціонує цілий рік. Щороку на станцію «Академік Вернадський» вирушає річна експедиція, до якої входять вчені та технічний персонал. Також під час антарктичного літа проводяться сезонні експедиції.