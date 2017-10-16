Учені стурбовані масовою смертю дитинчат антарктичних пінгвінів

Учені висловили стурбованість через смерті майже всіх дитинчат у колонії пінгвінів на Землі Аделі в Східній Антарктиці.

Всесвітній фонд дикої природи 15 жовтня заявив, що масова загибель сталася через те, що незвичайно велика кількість льодових утворень змусила дорослих пінгвінів мандрувати далі в пошуках їжі для своїх нащадків. Коли вони повернулися до колонії, живими лишилися всього двоє з тисяч пташенят.

Вчені кажуть, що це лише другий такий інцидент за більш ніж 40 років спостереження.

Керівник полярних програм у Всесвітньому фонді дикої природи Род Дауні зазначив, що «вплив цієї катастрофічної події обмежується лише цією колонією птахів, але прогнози полягають у тому, що Антарктида стане теплішою, і це може стати проблемою в довгостроковій перспективі».

Експерти стверджують, що обсяг полярного морського льоду кожен рік коливається, але варіації стали більш екстремальними через зміну клімату.

Всесвітній фонд дикої природи закликав представників урядів зустрітися в австралійському Хобарті, щоб затвердити нову морську зону захисту Східної Антарктиди для виживання пінгвінів та інших видів.