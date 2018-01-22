МОН: у Києві відкрилася фотовиставка підводного фотографа і полярника Утєвського про Антарктиду

У Києві відкрилася фотовиставка підводного фотографа, полярника Андрія Утєвського «Антарктида: життя льодового континенту».

Як повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, на виставці представлені 70 світлин, усі фото полярник зробив перебуваючи в експедиціях на єдиній українській антарктичній станції Академік Вернадський.

Виставка триватиме до 29 січня включно в Київському міському будинку вчителя за адресою вулиця Володимирська, 57. Вхід вільний.

«Моя програма досліджень в Антарктиці передбачає вивчення морської фауни, біорізноманіття, взаємодії морського середовища й прибережних екосистем тощо. Ми фіксували об’єкти й каталогізували їх. Так з’явилася частина представлених на виставці робіт. Також є і художні фото. Але насамперед мені хотілося поділитися тим, що не бачить більшість людей, – підводним світом Антарктики», – розповів Андрій Утєвський.

Однією з найулюбленіших своїх робіт полярник називає фото морського рачка, який завтовшки з чверть міліметра.

«Ця світлина була створена в дуже складних умовах – я мав лише один шанс зробити її. Адже працювати довелося під крижаним полем, на глибині 30 метрів, на сильній течії з великою кількістю мулу…Я зробив один кадр – і мене понесло далі, піднявся мул. Але цей один кадр був дійсно вдалим», – розповів фотограф.

У 1996 році Велика Британія продала Україні одну зі своїх антарктичних станцій «Фарадей» за символічний 1 фунт стерлінгів. Такий щедрий «дарунок» пояснюється просто: обслуговування зайвої дослідницької бази коштує чимало та й на те, щоб її закрити, також необхідно багато часу й коштів. Відтоді Україна стала однією з держав, які мають свою базу в Антарктиці. Станцію було перейменовано на честь академіка Вернадського.