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24 Жовтень 2018, Київ 09:41
Новини | Міжнародні

На антарктичній станції «Беллінсгаузен» один росіянин ножем поранив іншого

Російський патріарх Кирило на антарктичній станції «Беллінсгаузен» в оточенні пінгвінів, ілюстративне фото, 2016 рік

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Співробітник російської антарктичної станції «Беллінсгаузен» на тлі очевидного емоційного розладу завдав удару ножем і тяжко поранив колегу, повідомило 23 жовтня російське інформагентство «Інтерфакс».

Згідно з повідомленням, інцидент стався 9 жовтня у станційній їдальні, потерпілого доправили до лікарні в Чилі.

Російська влада ще не коментувала цього повідомлення.

«Інтерфакс» назвав ім'я нападника – Сергій Савицький. Вказано, що після інциденту він добровільно прийшов до начальника станції і був поміщений під домашній арешт. Агентство повідомило, що конфлікт стався внаслідок «напруженості в обмеженому просторі».

Фотографія Антарктиди
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Станція «Беллінсгаузен» була заснована Радянським Союзом в 1968 році, вона називається на честь російського дослідника Антарктиди 19-го століття.

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