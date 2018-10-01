В Україні стартує шкільний конкурс «Запроси полярника до себе!» 

Школярі Києва, Харкова, Львова, Житомира, Одеси, Черкас і Білої Церкви з 1 жовтня можуть взяти участь у конкурсі та запросити до себе полярників, що зимували в Антарктиді, повідомляє міністерство освіти і науки.

«Конкурс для українських школярів під назвою «Запроси полярника до себе!»… проводить Національний антарктичний науковий центр спільно з МОН у межах освітнього проекту «ANTARCTIDA Terra Australis Incognita – Вчора, Сьогодні, Завтра». Щоб долучитися до конкурсу, школярам потрібно написати мотиваційний лист, чому саме їх цікавить Антарктида. Жодних обмежень щодо формату чи обсягу листа немає. До 30 жовтня його необхідно надіслати на електронну скриньку a_savitsky@ukr.net , обов’язково зазначивши контакти для зворотного зв’язку», – вказано в повідомленні.

У кожному з семи міст до трьох закладів-переможців з найкращою мотивацією завітають учасники українських антарктичних експедицій, які розкажуть про життя та дослідження на полярній станції «Академік Вернадський» – покажуть фотографії, відео з зимівок, познайомлять учнів із флорою та фауною Антарктики, а також відповідатимуть на запитання школярів.

Переможців конкурсу оголосять до кінця листопада. Візити до шкіл відбуватимуться впродовж усього навчального року.

Антарктида є континентом, який не належить жодній державі. Україна – одна з 30 країн світу, яка має постійну станцію на крижаному континенті, що функціонує цілий рік. Це дозволяє проводити дослідження для розуміння та прогнозування глобальних змін клімату. Загалом же українські науковці в Антарктиді проводять дослідження у сферах біології, геології, геофізики, гідрометеорології, медицини, океанографії тощо.

Щороку на станцію «Академік Вернадський» вирушає річна експедиція, в яку входять вчені та технічний персонал. Зараз на станції перебуває 23-тя Українська антарктична експедиція.

27 вересня розпочався конкурс з відбору команди полярників для 24-ї Української антарктичної експедиції (2019-2020 роки).