Українські школи отримають абетки жестової мови – МОН

Кожна з 16,2 тисяч українських шкіл отримає абетку жестової мови, обіцяють в Міністерстві освіти і науки. Відповідний меморандум МОН підписало з громадською організацією «Відчуй» 27 вересня.

В абетці, яка покликана популяризувати вивчення жестової мови, відомі діячі культури жестами передають літери українського алфавіту. Серед тих, хто долучився – футболіст та тренер української збірної з футболу Андрій Шевченко, співачки Наталія Жижченко та Джамала, ведуча Маша Єфросиніна.

«Сьогодні щонайменше 223 тисяч людей спілкується жестовою мовою. Це робить її однією із найвживаніших в Україні. Завдяки співпраці з громадською організацією «Відчуй» ми зможемо поширити цю інформацію в усіх школах України і, можливо, навіть заохотити молоде покоління вчити жестову мову», – наводять у прес-службі слова міністра освіти і науки Лілії Гриневич.

Крім того, в меморандумі прописано співпрацю з організацією «Відчуй» в рамках проекту «Коли тиша заговорила», спрямованому на розвиток інклюзії серед вчителів та учнів.