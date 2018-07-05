​Планета Земля і українець Микола Подрезан: він відвідав 48 країн на візку

26 країн на шести континентах – такий результат семирічної мандрівки довкола світу українця Микола Подрезана. І у наш час безвізу та сучасного транспорту інформація про ще одного туриста з України навряд чи привернула би увагу ЗМІ, якби не той факт, що Подрезан пересувається у візочку. Свою мандрівку Подрезан так і назвав: «Планета Земля. Погляд з інвалідного візка», її мета – вивчення досвіду та збір практичних рішень, як полегшити доступ людям з інвалідністю-візочникам до об’єктів культури та спорту в Україні. 5 липня Микола Подрезан завершив свою мандрівку у середмісті Києва, на майдані Незалежності.

​Для Миколи Подрезана мандрівка – важлива частина життя, яка дозволяє не лише побачити нові країни, а й дізнатись, як у цих країнах адаптований публічний простір для людей з особливими потребами. Не менш важливо для Подрезана ознайомити з цим досвідом і суспільство, і владу в Україні, щоб якнайшвидше пристосувати об’єкти культури та спорту, пам’ятки історії та культури України до потреб людей, які пересуваються на інвалідних візках.

«Я раніше в ефірі однієї з програм Радіо Свобода (програма «Радиво» 28 січня 2017 року – ред.) говорив, що мандри, поїздки для мене – не просто забава, відпочинок, пізнання світу – це можливість побачити і зафіксувати на фото та відео, як європейські країни адаптують пам’ятки архітектури та історії для туристів, що мають проблеми зі здоров’ям», – наголошує Подрезан у розмові з Радіо Свобода.

Місія мого проекту та політика Росії є несумісними

Відповідаючи на запитання щодо деталей всесвітнього «туру», Подрезан зазначив, що він розділив мандрівку на 35 етапів, відвідавши 34 міста. А 35-й етап, Москву, мандрівник скасував через російську агресію проти України. «Місія мого проекту та політика Росії є несумісними», – наголосив Подрезан.

Він також пояснив журналістам, що вирушив у 2011 році за маршрутом, яким пройшла естафета вогню Олімпіади-2004 в Афінах. Як зазначив Подрезан, він здолав шлях у більш як 230 тисяч кілометрів. Його супроводжувала дружина Наталія, без якої, як визнає мандрівник, він навряд чи втілив би свої проекти.

Вітаючи Миколу Подрезана з поверненням в Україну, міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав його «людиною дії», яка несе прапор своєї країни по світу, при цьому намагаючись поліпшити життя тисяч українців, які мають проблеми зі здоров’ям.

Микола Подрезан вже аналізує зібраний ним матеріал, щоб запропонувати урядовцям конкретні ідеї, як поліпшити доступ інвалідам-візочникам та людям з обмеженою змогою пересуватись до історико-культурних пам’яток та місць слави України.

ДОВІДКА:

Микола Подрезан – киянин, йому 65 років. Має дві вищі освіти: перша – інженер-будівельник, друга – режисер; також Подрезан закінчив аспірантуру із соціальної роботи. Понад 25 років тому в Естонії потрапив у автокатастрофу, опинився в інвалідному візку. Керівник Міжнародного благодійного фонду інформаційної підтримки інвалідів «ІП-Фонд», організатор конкурсів «Міс Україна на візку», «Лицар України на візку». За підрахунками Подрезана, він відвідав 55 країн світу, із них у 48 – на візку.