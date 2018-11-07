Українські школярі надіслали понад 200 листів, щоб зустрітися з полярниками – МОН

Понад 200 листів від школярів із восьми українських міст надійшло на конкурс «Запроси полярника до себе», який проводить Національний антарктичний науковий центр спільно з Міністерством освіти і науки України, повідомляє МОН.

За повідомленням, найбільше листів було з київських шкіл – майже 90. Понад 10 листів надіслали учні з Білої Церкви і Львова, від 10 до 5 листів – з Харкова, Одеси, Миколаєва, Черкас і Житомира.

Суть акції полягає в тому, що школярі пишуть мотиваційний лист, чому саме їх цікавить Антарктида.

«Школярі запрошують полярників до себе і через написані листи, і через малюнки, і через аудіо- та відеозвернення. Усі надіслані повідомлення будуть уважно вивчені організаторами конкурсу впродовж найближчих кількох тижнів, а переможців оголосять 30 листопада 2018 року. Перевагу надаватимуть креативним листам, з логічно і доступно викладеними думками, а також високою та неординарною мотивацією», – йдеться в повідомленні.

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Конкурс оголосили 1 жовтня. До участі запрошували школи Києва, Харкова, Львова, Житомира, Одеси, Миколаєва, Черкас, Білої Церкви. У кожному з цих міст до трьох закладів-переможців завітають учасники українських антарктичних експедицій. Вони розкажуть історії про життя та дослідження на нашій полярній станції Академік Вернадський, покажуть фотографії, відео з зимівок.

Щороку на станцію «Академік Вернадський» вирушає річна експедиція, в яку входять вчені та технічний персонал. Зараз на станції перебуває 23-я Українська антарктична експедиція.

27 вересня розпочався конкурс з відбору команди полярників для 24-ї Української антарктичної експедиції (2019-2020 роки).