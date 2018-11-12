Українці отримали 4 медалі на міжнародній олімпіаді з астрономії – МОН

Команда українських учнів і випускників шкіл здобула чотири нагороди – дві срібні і дві бронзові – на Міжнародній олімпіаді з астрономії й астрофізики, яка 11 листопада завершилася у Пекіні (Китай), повідомляє Міністерство освіти і науки. Це:

«срібло» – Іван Рідкокаша, випускник КЗ «Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області»;

«срібло» – Назарій Фортуна, випускник Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату Львівського національного університету імені Івана Франка;

«бронза» – Павло Гілей, учень 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату Львівського національного університету імені Івана Франка;

«бронза» – Максим Рябоконь, випускник Ліцею № 142 Києва.

Загалом за перемогу боролися близько 200 учасників із 39 країн світу. Учні й студенти доводили знання з профільних дисциплін у кількох турах: теоретичний, практичний, спостереження за зоряним небом і командний.

Міжнародна олімпіада з астрономії та астрофізики (International Olympiad on Astronomy and Astrophysics, IOAA) відбувається щорічно. Країна-учасниця представляє одну команду (не більше п’яти учнів чи студентів). Переможці олімпіади визначаються в індивідуальній першості і нагороджуються золотими, срібними й бронзовими медалями, а також відзначаються похвальними грамотами та призами в окремих номінаціях, які встановлює країна-господар олімпіади.

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