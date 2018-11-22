МОН: Google допоможе впроваджувати цифрові технології в освітній процес в Україні

Google допомагатиме Міністерству освіти і науки України впроваджувати цифрові технології в освіту, повідомляє прес-служба МОН 22 листопада.

Крім того, компанія готова спільно з міністерством провести велику міжнародну конференцію, присвячену проблемам діджиталізації в освіті, а також розгляне можливість експертної допомоги під час впровадження сертифікації вчителів. Відповідні переговори між міністром освіти і науки України Лілією Гриневич і директором з публічної політики та зв’язків з органами державної влади в регіоні Європи, Близького Сходу та Африки Google Дороном Авні відбулися 22 листопада в Києві.

«З кожним роком наші спільні проекти стають дедалі більшими, і ми віримо, що це надзвичайно перспективно – вкладати у вчителів та підлітків. Ми маємо кілька ідей для розвитку нашої співпраці. Зокрема, ми пропонуємо провести в Україні велику міжнародну конференцію, яка розглядатиме питання безпечного інтернету», – цитує прес-служба МОН Дорона Авні.

Лілія Гриневич зазначила, що МОН готове підтримати проведення цієї конференції, та запропонувала розширити її тематику питаннями діджиталізації освіти. Вона також запропонувала компанії співпрацю над вимогами до обладнання шкіл.

«Зараз ми готові вкладати ресурси для впровадження сучасних технологій у навчальний процес. Але нам потрібна всебічна і якісна експертиза для того, щоб рекомендувати максимально сучасні й ефективні рішення. Ми прагнемо, щоб бюджетні кошти були використані з максимальною для дітей користю, однак самостійно ми не можемо провести експертизу такого рівня», – пояснила Гриневич.

Представник Google запевнив, що компанія може брати участь у цих процесах і готова до співпраці з МОН у таких напрямах.

Сторони також домовилися докладніше розглянути можливості для співпраці під час проведення сертифікації вчителів та підвищення їхньої кваліфікації.

Раніше в МОН повідомляли, що всі охочі можуть пройти безкоштовний онлайн-курс «З мережевого етикету й безпеки», що допоможе навчитись безпечно та комфортно працювати в інтернеті. Курс розроблений компанією Google у співпраці з Міністерством освіти і науки України.