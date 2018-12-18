Спецпредставник США Волкер зустрівся з Парубієм, головами фракцій Ради і Полтораком

Спеціальний представник Держдепартаменту США Курт Волкер 18 грудня провів у Києві зустрічі з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм та керівниками парламентських фракцій, а також міністром оборони Степаном Полтораком.

«Спецпредставник США з питань України Курт Волкер і посол США в Україні Марі Йованович зустрілися з представниками Верховної Ради і обговорили важливість єдності в умовах російської агресії та доцільність Мінських угод як інструменту для притягнення Росії до відповідальності», – інформує в мережі Twitter посольство США в Україні.

«Спецпредставник Волкер і посол Йованович подякували голові Верховної Ради Андрію Парубію за його керівну роль у сприянні прийняттю законодавства про протимінну діяльність, від чого безпосередньо виграють українці завдяки координації зусиль з гуманітарного розмінування», – додає дипломатичне представництво.

Міністерство оборони України вказує, що міністр Степан Полторак обговорив із куртом Волкером «питання регіональної безпеки та ситуацію в Азовському та Чорному морях, а також динаміку мілітаризації Росією окупованих територій Донбасу та Криму».

«Сторони також обговорили важливі напрямки двостороннього співробітництва між Україною та США. Степан Полторак висловив вдячність за стійку позицію США та власну позицію Курта Волкера щодо підтримки України, наголосив на необхідності продовження та посилення тиску на дії агресора», – ідеться в повідомленні оборонного відомства.

Спеціальний представник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер прибув 18 грудня з дводенним візитом до Києва. Радник президента України Юрій Бірюков відзначив, що «знає тему спілкування Курта Волкера з (міністром оборони України) Степаном Полтораком» і додав як «ілюстрації для привернення уваги» повідомлення російських джерел, що «Держдеп оголосив про нові постачання зброї в Україну».

Попередній візит Волкера в Україну відбувся у вересні, коли він брав участь у форумі «Ялтинська європейська стратегія» в Києві.