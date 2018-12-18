Спецпредставник США Волкер прибув із дводенним візитом в Україну

Спеціальний представник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер прибув із дводенним візитом до Києва. Про це сам дипломат написав у мережі Twitter, відзначивши, що радий повернутися до української столиці.

Радник президента України Юрій Бірюков відзначив, що «знає тему спілкування Курта Волкера з (міністром оборони України) Степаном Полтораком» і додав як «ілюстрації для привернення уваги» повідомлення російських джерел, що «Держдеп оголосив про нові постачання зброї в Україну».

Попередній візит Волкера в Україну відбувся у вересні, коли він брав участь у форумі «Ялтинська європейська стратегія» в Києві.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Волкер про полонених моряків, Керченську протоку і нові санкції проти Росії за Азов