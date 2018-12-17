Волкер оцінив, які перспективи розширити мандат СММ ОБСЄ на Азов

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер оцінив перспективи розширення мандату Спеціальної моніторингової місії в Україні Організації з безпеки і співпраці в Європі також на акваторію Азовського моря і Керченську протоку.

Виступаючи на онлайн-брифінгу під час перебування у Брюсселі, в перебігу якого Волкер спілкувався з понад сотнею журналістів у всьому світі, він на запитання, чи можна розширити мандат СММ ОБСЄ в Україні на Керченську протоку і Азовське море, висловив сумнів у такій можливості.

«Мандат цієї місії каже, що вона має повноваження діяти на всій території України. І теоретично, це могло би включати й українські територіальні води. Проблема в тому, що в місії немає засобів, щоб здійснити це, бо це б потребувало додаткових можливостей. Іншою проблемою є те, що Росія діє нині там від свого імені – на відміну від Донбасу, де вона вдає, що не причетна, і використовує маріонеток, яких виставляє попереду. У випадку ж Азовського моря і Керченської протоки Росія діє відкрито і від свого імені. Тому малоймовірно, що СММ матиме змогу спостерігати і здійснювати моніторинг за діями Росії… (Крім того,) ОБСЄ діє на принципах консенсусу, і вона (Росія) спробує це заблокувати», – сказав Волкер.

Після того, як Росія попередніми місяцями посилила напруженість в Азовському морі, перепиняючи під приводом перевірок на тривалий час судна, що прямували до українських портів або з них, почали лунати пропозиції здійснювати ефективний моніторинг СММ ОБСЄ в Україні і в цій акваторії. Ці заяви залунали знову після того, як Росія 25 листопада в результаті відкритого нападу з застосуванням зброї на ураження захопила в міжнародних водах поблизу Керченської протоки 24 українських моряків, які стали військовополоненими, і три їхні кораблі.

Зокрема, Європейський парламент уже двічі, у своїх резолюціях 25 жовтня і 12 грудня, закликав розширити мандат спостерігачів ОБСЄ в Україні, який покриває всю територію держави, включно з українськими морськими просторами, також на ділянку напруженості в Азовському морі.