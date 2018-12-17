Спецпредставник США прокоментував нарощування військової присутності Росії біля України

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер прокоментував інформацію української сторони про те, що Росія значно нарощує свою військову присутність уздовж кордону з Україною.

Виступаючи на онлайн-брифінгу під час перебування у Брюсселі, в перебігу якого Волкер спілкувався з понад сотнею журналістів у всьому світі, він на запитання, чи підтверджує він цю інформацію, заявив: «Так, усе це правда».

Але при цьому він додав: «Це те, однак, що сталося не в останні тиждень чи два. Це те, що відбувалося протягом кількох років. Росія вторглася до України, забрала Крим, вона окупує частину Донбасу, і на території самої Росії вона розбудувала значний військовий потенціал, а також і у Криму створила значну військову потугу. Все це протягом якогось часу. Тому військова присутність там значно більша, порівняно з часом, що передував початкові конфлікту. І все це триває і надалі».

Начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал армії Віктор Муженко заявив 4 грудня в інтерв’ю агентству «Ройтерз», що Росія почала різко нарощувати свої сили поблизу кордону з Україною в серпні цього року і нині становить для України найбільшу воєнну загрозу від 2014 року. За даними, які він навів, Росія, зокрема, лише за два тижні з середини вересня до початку жовтня збільшила число своїх танків, дислокованих на одній зі своїх баз за 18 кілометрів від кордону, з 93 до 250. Також, за його словами, відбулося значне нарощування військ і озброєнь у Криму, крім того, Росія протягом листопада подвоїла свою військово-морську присутність у регіоні.

Президент України Петро Порошенко 1 грудня заявляв, що «загалом навколо України, вздовж державного кордону, на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, Автономної Республіки Крим розгорнуто наземне угруповання загальною чисельністю понад 80 тисяч військовослужбовців, близько 1400 артилерійських систем та ракетних систем залпового вогню, 900 танків, 2300 бойових броньованих машин, понад 500 літаків та 300 вертольотів». Він додав, що в акваторіях Чорного, Азовського та Егейського морів виконують завдання понад 80 російських кораблів і вісім підводних човнів, у тому числі ударних – 23 кораблі і шість підводних човнів.