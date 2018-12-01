Росія розгорнула навколо України угруповання чисельністю понад 80 тисяч військових – Порошенко

Росія розгорнула навколо України наземне угруповання чисельністю понад 80 тисяч військовослужбовців, сказав президент України Петро Порошенко під час церемонії передачі особовому складу Збройних сил України озброєння та військової техніки.

«Загалом навколо України, вздовж державного кордону, на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, Автономної Республіки Крим розгорнуто наземне угруповання загальною чисельністю понад 80 тисяч військовослужбовців, близько 1400 артилерійських систем та ракетних систем залпового вогню, 900 танків, 2300 бойових броньованих машин, більше 500 літаків та 300 вертольотів», – сказав Порошенко.

Він додав, що в акваторіях Чорного, Азовського та Егейського морів виконують завдання понад 80 російських кораблів та вісім підводних човнів, у тому числі ударних – 23 кораблі і шість підводних човнів.

Стосунки між Києвом та Москвою суттєво погіршилися у 2014 році після анексії Росією українського півострова Крим та початку збройного конфлікту на Донбасі між Україною та підтримуваними Росією бойовиками.