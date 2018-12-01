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01 Грудень 2018, Київ 18:53
Новини | Політика

Прокремлівський рух SERB зірвав антивоєнну акцію у Москві біля МЗС Росії

Ілюстраційне фото. Акція протесту в Росії проти режиму президента Володимира Путіна. Москва, 10 червня 2017 року

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Представники прокремлівського руху SERB зірвали антивоєнну акцію у Москві біля Міністерства закордонних справ Росії. Про це з місця подій повідомив кореспондент Радіо Свобода.

Провести антивоєнне громадянське зібрання «Ні війні!» збиралися активісти руху «14%», а також волонтери народного меморіалу «Нємцов міст». Вони вирішили змінити місце проведення акції і вирушили до адміністрації президента Росії.

У Москві 1 грудня також відбуваються пікети на підтримку українського режисера Олега Сенцова і за обмін ув'язненими між Росією і Україною в форматі «всіх на всіх».

Антивоєнні протести почалися на тлі різкого погіршення відносин між Москвою і Києвом після захоплення Росією українських кораблів у Чорному морі й арешту їхніх екіпажів.

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