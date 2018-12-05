Росія у два з половиною рази збільшила кількість танків на кордоні з Україною – Муженко

Росія від початку серпня 2018 року нарощує потужності своїх військ на кордоні з Україною, лише з середини вересня до 1 жовтня Москва збільшила кількість своїх танків Т-62 М з 93 до 250 на відстані 18 кілометрів від державного кордону. Про це в поширеному 4 грудня інтерв’ю Reuters заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко.

Він оцінює російську військову загрозу як найбільшу з 2014 року, коли Росія здійснила анексію українського Криму та розпочала підтримку проросійських бойовиків на Донбасі зброєю, навчанням та особовим складом.

«Перед нами агресор, який не має жодних законних, моральних чи будь-яких інших обмежень. Дуже важко передбачити, коли він вирішить розпочати активні бойові дії проти України», – заявив Муженко.

Міністерство оборони Росії не відреагувало негайно на запит про коментування цієї заяви українського військового високопосадовця.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували 24 моряків на два місяці. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.