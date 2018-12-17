Волкер прокоментував дії Угорщини, яка блокує співпрацю України з НАТО

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер прокоментував дії Угорщини, яка через незгоду з Києвом через закон щодо мови освіти національних меншин блокує співпрацю України з НАТО.

Виступаючи на онлайн-брифінгу під час перебування у Брюсселі, в перебігу якого Волкер спілкувався з понад сотнею журналістів у всьому світі, він, зокрема, заявив: «Наразі Угорщина блокує відносини України з НАТО, і ми вважаємо це прикрим. Бо ж ми маємо країну, на яку напала Росія, Росія забрала частину української території, і на Донбасі щодня відбуваються бойові дії. І українці прагнуть партнерства і координації з НАТО. І ми не можемо запланувати засідання Комісії Україна – НАТО на рівні міністрів, бо Угорщина його блокує. Це факти, і вони дуже прикрі».

«Є питання, яке порушила Угорщина, – це повага до прав національних меншин, прав угорської меншини в Україні. Це легітимне питання для порушення, бо це питання, що стосується меншин у цілій Європі. Є російськомовні в країнах Балтії, є австрійці в італійському Південному Тіролі тощо. Тобто багато національних меншин. Ці питання заслуговують на серйозну увагу. Україна ухвалила закон (про освіту – ред.), який зобов’язує меншини вчити українську мову. Це обґрунтовано – щоб меншини володіли мовою країни, в якій вони живуть. Угорщина наполягає, щоб угорці за національністю мали змогу продовжувати вчитися угорською мовою – це також обґрунтовано, щоб національні меншини могли вчитися своєю мовою», – вважає Волкер.

«Це те, що можна було б вирішити на двосторонньому рівні між Україною та Угорщиною на основі європейських принципів… Тобто це проблема, але проблема, яку можна вирішити. Але неприйнятно, коли бачать дерева, але не бачать лісу і тримають відносини України з НАТО заручником вирішення двосторонніх питань прав меншин, яке є легітимним питанням, але воно не повинно зупиняти нашу співпрацю з Україною, включно на міністерському рівні, в НАТО», – наголосив спецпредставник.

Відносини між Україною і Угорщиною загострилися у зв’язку з новим українським законом про освіту, який набрав чинності 28 вересня 2017 року. Офіційний Будапешт побачив порушення прав угорської меншини в нормі закону щодо обов’язкового отримання освіти державною мовою. Офіційний Київ ці звинувачення відкидає. Але Угорщина через це блокує зустрічі в рамках співпраці України з ЄС і особливо в НАТО, де всі рішення ухвалюються тільки консенсусом.